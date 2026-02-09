4 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الأهلي أمام الإسماعيلي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة قوية أمام نظيره الاسماعيلى في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويفتقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي العديد من النجوم السوبر أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي

وتشهد قائمة الأهلي غياب إمام عاشور بسبب الإيقاف، تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه من جانب النادي، فيما يغيب الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه نتيجة تعرضهما لإصابات عضلية، كما يغيب الوافد الجديد أحمد عيد عن صفوف الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويحتل النادي الأهلي الترتيب الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في الترتيب في المركز الأخير بالجدول برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.