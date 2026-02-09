هذا خير دليل .. الدردير يوجه رسالة مثيرة لكهربا

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة لمحمود كهربا لاعب إنبي الحالي، بعد انتقاله حديثا في صفقة انتقال حر.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “مع احترامي لـ كهربا، بس اللي بيسيب نادي الزمالك وبيلعب في أي نادي تاني، صدقوني بيخسر حاجات كتير أوي: بطولات، وشهرة، وفلوس، ومجد، وكل حاجة عظيمة… والصورة خير دليل”.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية أمس عدة تحولات في مشوار كهربا قبل اتخاذ القرار النهائي بالانضمام لفريقه السابق إنبي في صفقة انتقال حر.

وأتم نادي إنبي اتفاقه النهائي، للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليعود «الفولت العالي» مجددا إلى أضواء الدوري المصري، من بوابة الفريق البترولي.

ودخل كهربا في مفاوضات قوية مع نادي الاتحاد السكندري قبل أن تنهار المفاوضات بسبب الطلبات المالية للاعب.