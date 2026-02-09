يانج بويز يتعاقد مع التونسي يان فاليري على سبيل الإعارة

أعلن نادي يانج بويز السويسري، اليوم الإثنين، عن ضمه للتونسي يان فاليري، لاعب خط الوسط، على سبيل الإعارة من شيفيلد وينزداي الإنجليزي، لمدة ستة أشهر دون خيار شراء، حسب ما أورد النادي عبر موقعه الرسمي.

ويبلغ فاليري من العمر 26 عامًا، ويحمل الجنسية التونسية والفرنسية، ولعب 20 مباراة دولية مع منتخب تونس، وكان من اللاعبين الأساسيين خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في المغرب، التي تُوّج بها منتخب السنغال.

وتشير التوقعات إلى أن فاليري سيكون ضمن تشكيلة «نسور قرطاج» في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسبق للاعب أن خاض تجارب احترافية في أوروبا مع أندية مثل ساوثهامبتون وبرمنجهام الإنجليزيين وأنجيه الفرنسي.