أخبار البلد

بدء التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة بسوهاج.. رابط ومكان التقديم

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة «نيكيمت» إحدى شركات مشروع الضبعة النووية، عن فتح باب التقديم والاختبارات لشغل عدد من فرص العمل الفنية بالمشروع، وذلك بمحافظة سوهاج خلال الفترة من يوم الخميس 12 فبراير 2026 وحتى يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، باستثناء يومي الجمعة والسبت، ويمكن التقديم مباشرة  بمقر مركز تدريب سوهاج – حي الكوثر – امتداد شارع مكتب البريد، وذلك في إطار دعم الدولة للتشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية ومستقرة للشباب المصري. 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التقديم يمكن أيضا  عن طريق الرابط التالي :https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index ،وأن الفرص المتاحة تشمل مهن: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، برواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا، إضافة إلى لحام أرجون برواتب تبدأ من 35,000 جنيه، ولحام كهرباء برواتب تبدأ من 25,000 جنيه، مع حزمة مزايا متكاملة تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكن، ومياه، ومواصلات داخلية من وإلى مواقع العمل، ونظام عمل 24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة، إلى جانب تحديد رواتب مميزة لأصحاب الكفاءات والمهارات المهنية العالية، بما يعكس أهمية مشروع الضبعة النووية كأحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي توفر فرص عمل مستقرة برواتب مجزية وتسهم في دعم مسار التنمية الشاملة.

وزارة العمل الضبعة النووية مشروع الضبعة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

بالصور

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

