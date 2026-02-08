مابولولو ينضم لصفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة إجراءات التعاقد مع المهاجم الأنجولي كريستوفر مابولولو، ليعود من جديد

إلى صفوف زعيم الثفر بعقد لنهاية هذا الموسم ، كما تم إضافة بند بالتعاقد يتيح استمراره الموسم القادم بموافقة الطرفين .

ويُعد النجم الأنجولي كريستوفر مابولولو واحدا من أبرز المهاجمين الأجانب الذين تركوا بصمة قوية فى الدوري المصرى الممتاز خلال السنوات الأخيرة ، بعدما نجح فى التنويج بلقب هداف المسابقة موسم" 2023_2022" برصيد 16 هدفاً ، ليؤكد مكانته كأحد أكثر المهاجمين فاعلية وتاثيراً في الملاعب المصرية .

و يؤكد مجلس الإدارة أن هذا التعاقد يمثل إضافة قوية لخط هجوم الاتحاد السكندرى ، ويأتى في إطار حرص النادى على دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة الحالية ، والسعى نحو تطوير