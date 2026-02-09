رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: مصر تبذل جهودا ضخمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن زيارته إلى معبر رفح جاءت للاطلاع على الإجراءات اللوجستية الكبيرة التي تقوم بها مصر لتسهيل عبور المواطنين الفلسطينيين لدخولهم إلى قطاع غزة وعبور الفلسطينيين إلى مصر ولدخولهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

وأضاف خلال لقاء خاص أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، "زرنا مستشفى العريش والتخصصات والإجراءات التي تقوم بها لاستقبال الفلسطينيين وكانت إجراءات ممتازة للغاية، ثم توجهنا للهلال الأحمر المصري وزرنا المخازن اللوجستية لاستقبال المساعدات سواء من مصر أو دول العالم تمهيدا لإدخالها من مصر إلى فلسطين، وهو عمل كبير جدا، ومساحات ضخمة خصصتها الحكومة المصرية لهذه المخازن لإدخال الكميات المناسبة خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك".

وأثنى على الاستعدادات المصرية لإدخال المساعدات، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة من الجانب المصرية شهدت تحسنا كبيرا خاصة في اليومين الماضيين حيث كانت مصر تسد فجوات كثيرة، مشيدا بالإجراءات السرية للعمل داخل المعبر.