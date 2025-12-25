قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار اليوم الخميس 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(التنمية الصناعية، قناة السويس،  الأهلي الكويتي) لنحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، التعمير والإسكان، بنك الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، إتش إس بي سي HSBC) لنحو  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني،  الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.54جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول) حوالي 47.53جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة نحو  47.52 جنيه للشراء و47.62جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (القاهرة، أبوظبي الأول،  تنمية الصادرات) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (، المصري الخليجي،  قطر الوطني، العقاري المصري العربي) عند 47.48جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو 47.45جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار  في البنك المركزي اليوم  الخميس نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

نحو 47.57 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم في البنوك

47.54 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار اليوم في مصر 

 47.58 جنيه.

