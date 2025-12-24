قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية اليوم

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(التنمية الصناعية، قناة السويس،  الأهلي الكويتي) لنحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، التعمير والإسكان، بنك الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، إتش إس بي سي HSBC) لنحو  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني،  الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.54جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول) حوالي 47.53جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة نحو  47.52 جنيه للشراء و47.62جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (القاهرة، أبوظبي الأول،  تنمية الصادرات) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (، المصري الخليجي،  قطر الوطني، العقاري المصري العربي) عند 47.48جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو 47.45جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار زيادة في البنك المركزي اليوم  ليسجل نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

نحو 47.57 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم في البنوك

47.54 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار اليوم في مصر 

 47.58 جنيه.

سعر الدولار الجنيه المصري الأهلي الكويتي التنمية الصناعية الأهلي المتحد

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

