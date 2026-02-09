شوبير وناصر ماهر ضمن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا

كشفت شبكة «سوفا سكور» العالمية عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، في ظل المستويات المميزة التي ظهر بها عدد من اللاعبين خلال هذه الجولة.



وتصدر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، اختيارات التشكيل المثالي بعدما قدم أداءً لافتًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في اللقاء الذي أُقيم بالجزائر وانتهى بالتعادل السلبي، ليقود الفريق الأحمر إلى حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.



كما شهد التشكيل المثالي تواجد ناصر ماهر، لاعب وسط بيراميدز، عقب ظهوره بشكل قوي خلال الجولة الخامسة، حيث قدم أداءً مؤثرًا في خط الوسط بفضل تحركاته الفعالة وقدرته على صناعة اللعب، ليحظى بإشادة واسعة من شبكة «سوفا سكور».