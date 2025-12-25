سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك اليوم الخميس 25-12-2025

شهد سعر الدولار استقرارا داخل البنوك المصرية في تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 بالتزامن مع اعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 1%.

استقرار الدولار

وسجلت أسعار الدولار أمام الجنيه ثباتًا من دون أي تغيير بعد حالة من الهدوء داخل السوق الرسمية.

تداولات الدولار

وسجل سعر الدولار في تعاملات اليوم زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ5 قروش على أساس أسبوعي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47,63 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، القاهرة، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراءو 47,65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، الاسكندرية".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع في بنوك “ قناة السويس، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي، سايب، التنمية الصناعية”.