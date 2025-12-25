قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
اقتصاد

سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك اليوم الخميس 25-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا داخل البنوك المصرية في تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 بالتزامن مع اعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 1%.

استقرار الدولار

وسجلت أسعار الدولار أمام الجنيه ثباتًا من دون أي تغيير بعد حالة من الهدوء داخل السوق الرسمية.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

تداولات الدولار

وسجل سعر الدولار في تعاملات اليوم زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ5 قروش على أساس أسبوعي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47,63 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، القاهرة، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراءو 47,65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، الاسكندرية".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47,57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع في بنوك “ قناة السويس، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي،  سايب، التنمية الصناعية”.

الحلبسة
الأكزيما الوريدية
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
