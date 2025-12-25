قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار اليوم في البنوك الخميس 25 ديسمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا في عدد من البنوك المحلية، مع تفاوت طفيف في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في بعض البنوك:

أسعار الدولار مقابل الجنيه (شراء / بيع) :

البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء – 47.57 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء – 47.57 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء – 47.55 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.48 جنيه للشراء – 47.58 جنيه للبيع

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء – 47.55 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء – 47.55 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 47.44 جنيه للشراء – 47.54 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع


يُظهر هذا التباين الضئيل أن السوق المصرفي يشهد حالة من الاستقرار هذه الفترة، وهو ما يعكس توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل البنوك.

من جهة أخرى، يشير محللون إلى أن مثل هذا الاستقرار يمنح المستوردين والمواطنين فرصة للتعامل بهدوء، غير أن توصيتهم تبقى بضرورة متابعة الأسعار بشكل دوري، لأن أي تحرك في سعر صرف الدولار عالمياً أو قرار نقدي محلي قد يؤثر سريعًا على الأسعار داخل البنوك.

