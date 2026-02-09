تطورات في حالة رافينيا قبل موقعة أتلتيكو في كأس الملك وموقفه من المشاركة

تتواصل التحضيرات في برشلونة استعدادًا لمباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها يوم الخميس، وسط تركيز الإدارة والجهاز الفني على حالة الجناح البرازيلي رافينيا.

وكان رافينيا قد غاب عن مواجهة ربع النهائي ضد ألباسيتي ومباراة الدوري الأخيرة أمام مايوركا بسبب إصابة في عضلة الفخذ الداخلية اليمنى، والتي أعلن النادي عن حدوثها في الثاني من الشهر الجاري.

وقدر برشلونة فترة التعافي بحوالي أسبوع، ويبدو أن اللاعب اقترب من العودة إلى الفريق.

ويخطط الجهاز الفني لانضمام رافينيا للتدريبات اعتبارًا من غد الثلاثاء، بعد يوم الراحة الذي حصل عليه باقي اللاعبين، على أن تُحدد وتيرة مشاركته وفقًا لمدى جاهزيته الجسدية.

وأبدى النادي الكتالوني تفاؤله بحضور اللاعب، لكنه شدد على عدم التعجل في العودة لتجنب أي مضاعفات.

وفي حال أظهرت الفحوصات قدرة رافينيا على المشاركة، سيتخذ الجهاز الفني قرارًا بالسفر معه إلى مدريد للانضمام لتشكيلة الفريق في مباراة الذهاب لنصف النهائي، مع مراعاة جاهزيته البدنية واللياقية بشكل كامل.

بهذه الخطوات، يسعى برشلونة لضمان عودة رافينيا بأفضل حالة ممكنة، ليكون أحد عناصر القوة المؤثرة في خط الهجوم قبل المواجهة المهمة أمام أتلتيكو مدريد.