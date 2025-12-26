طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية نشرة الطقس ليوم الجمعة، متوقعة استمرار شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، قد تصل إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

طقس اليوم الجمعة

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

حالة البحر اليوم الجمعة

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة حسب المناطق

القاهرة الكبرى والمناطق المجاورة

القاهرة: 11°م / 21°م

العاصمة الإدارية الجديدة: 09°م / 20°م

6 أكتوبر: 09°م / 20°م

بنها: 11°م / 21°م

وجه بحري ودلتا النيل:

دمنهور: 10°م / 20°م

وادي النطرون: 11°م / 21°م

كفر الشيخ: 10°م / 20°م

المنصورة: 11°م / 21°م

الزقازيق: 11°م / 21°م

شبين الكوم: 10°م / 20°م

طنطا: 10°م / 20°م

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: 12°م / 20°م

بورسعيد: 14°م / 21°م

الإسكندرية: 10°م / 21°م

العلمين: 10°م / 20°م

مطروح: 09°م / 19°م

السلوم: 08°م / 18°م

سيوة: 06°م / 18°م

مدن قناة السويس وشمال سيناء

الإسماعيلية: 10°م / 22°م

السويس: 11°م / 21°م

العريش: 10°م / 20°م

رفح: 10°م / 19°م

جنوب سيناء:

رأس سدر: 12°م / 22°م

نخل: 08°م / 20°م

سانت كاترين: 04°م / 15°م

الطور: 12°م / 22°م

طابا: 10°م / 21°م

شرم الشيخ: 17°م / 24°م

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 16°م / 23°م

مرسى علم: 15°م / 25°م

شلاتين: 20°م / 26°م

حلايب: 19°م / 23°م

أبو رماد: 19°م / 25°م

رأس حدربة: 19°م / 24°م

شمال الصعيد

الفيوم: 09°م / 21°م

بني سويف: 08°م / 21°م

المنيا: 06°م / 22°م

جنوب الصعيد

أسيوط: 07°م / 22°م

سوهاج: 09°م / 23°م

قنا: 11°م / 25°م

الأقصر: 11°م / 25°م

أسوان: 14°م / 26°م

الوادي الجديد: 07°م / 24°م

أبو سمبل: 12°م / 25°م