حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وفرص لسقوط أمطار

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان الخميس، إلى تكوّن شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

خريطة الأمطار غدا

أضافت أن هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتوقعت أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة ومحافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

كاترين 15 04

الطور 22 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 23 16

الإسكندرية 21 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 20

حلايب 23 19

أبو رماد 25 19

مرسى حميرة 24 18

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 14

الوادي الجديد 24 07

أبو سمبل 25 12

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 29 19

المدينة 27 16

الرياض 21 12

المنامة 21 16

أبوظبى 25 17

الدوحة 23 17

الكويت 19 13

دمشق 16 05

بيروت 19 14

عمان 14 07

القدس 14 08

غزة 20 15

بغداد 19 08

مسقط 25 21

صنعاء 23 06

الخرطوم 33 21

طرابلس 22 13

تونس 18 11

الجزائر 13 06

الرباط 16 10

نواكشوط 26 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 09 00

إسطنبول 09 04

إسلام آباد 19 07

نيودلهى 18 09

جاكرتا 33 24

بكين 01- 08-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 11 03

أثينا 14 05

روما 13 05

باريس 04 01-

مدريد 07 01-

برلين 00 01-

لندن 07 03

مونتريال 15- 16-

موسكو 01 02-

نيويورك 01- 04-

واشنطن 03 01

أديس أبابا 24 11