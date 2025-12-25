قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياء رشوان: استقبال نتنياهو لترامب في 29 ديسمبر شرارة لانطلاق المرحلة الثانية في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وفرص لسقوط أمطار
الإسماعيلي يفوز على بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر
محمد صلاح يطارد رقم مدربه أمام جنوب أفريقيا
إبراهيم عادل: دعم الجمهور أول طريق لتحقيق لقب أمم إفريقيا
رئيس الطائفة الإنجيلية: الاستقرار في مصر له طعم خاص بفضل قيادة الرئيس السيسي
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وفرص لسقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وفرص لسقوط أمطار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وفرص لسقوط أمطار
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان الخميس، إلى تكوّن شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق.

واقرأ أيضًا:

الشبورة الكثيفة

خريطة الأمطار غدا

أضافت أن هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتوقعت أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الشبورة المائية

درجات الحرارة غدا في القاهرة ومحافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

كاترين 15 04

الطور 22 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 23 16

الإسكندرية 21 10

العلمين 20 10

مطروح 19 09

السلوم 18 08

سيوة 18 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 20

حلايب 23 19

أبو رماد 25 19

مرسى حميرة 24 18

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 14

الوادي الجديد 24 07

أبو سمبل 25 12

الشبورة المائية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 29 19

المدينة 27 16

الرياض 21 12

المنامة 21 16

أبوظبى 25 17

الدوحة 23 17

الكويت 19 13

دمشق 16 05

بيروت 19 14

عمان 14 07

القدس 14 08

غزة 20 15

بغداد 19 08

مسقط 25 21

صنعاء 23 06

الخرطوم 33 21

طرابلس 22 13

تونس 18 11

الجزائر 13 06

الرباط 16 10

نواكشوط 26 15

االشبورة المائية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 09 00

إسطنبول 09 04

إسلام آباد 19 07

نيودلهى 18 09

جاكرتا 33 24

بكين 01- 08-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 11 03

أثينا 14 05

روما 13 05

باريس 04 01-

مدريد 07 01-

برلين 00 01-

لندن 07 03

مونتريال 15- 16-

موسكو 01 02-

نيويورك 01- 04-

واشنطن 03 01

أديس أبابا 24 11

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الأرصاد الظواهر الجوية غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل جولاته المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع الطنطاوي ويقود حملة إشغالات مسائية موسعة بشوارع محب وسعيد والكورنيش

غزة

الأوضاع فى غزة اليوم | تحرك قافلة مساعدات من مصر .. تصعيد إسرائيلي في بيت لاهيا وبلدة جباليا وحي التفاح

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد