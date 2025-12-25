قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
4 فرص محققة تضيع في نصف ساعة.. إثارة مبكرة بين الزمالك وسموحة
مصطفى بكري: مصر واجهت صدمات عديدة بعد تحقيق تنمية كبرى بجميع المؤسسات
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 27 ديسمبر وحتى الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وكشفت الخرائط الجوية عن استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء.

وحذر خبراء الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 3 إلى 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يتطلب توخي الحذر الشديد أثناء القيادة.

خريطة الأمطار ونشاط الرياح 
وتتوقع الهيئة هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة خلال يومي السبت والأحد (27 و28 ديسمبر) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما ينشط الرياح على فترات متقطعة من السبت وحتى الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

توقعات درجات الحرارة تشهد درجات الحرارة استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 19 و20 درجة، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 10 درجات. وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مستويات شديدة البرودة حيث تسجل 6 درجات مئوية فقط، فيما تظل الأجواء أكثر دفئاً في جنوب الصعيد بعظمى تتراوح بين 22 و24 درجة.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات الجوية الدورية.

شبورة كثيفة وأمطار حالة الطقس توقعات حالة الطقس استمرار الأجواء شديدة البرودة الشبورة توقعات درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

مباراة الأهلي والجيش الملكي

بالتفاصيل .. كاف يوقع عقوبات على الجيش الملكي فى أحداث الأهلي المؤسفة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز رش الملح في المنزل اتقاء للحسد والمرض؟.. الإفتاء تجيب

هل تناول مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟.

هل تناول مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يستقبل مدير الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب لبحث سبل التعاون

بالصور

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد