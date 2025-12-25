الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من السبت 27 ديسمبر وحتى الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وكشفت الخرائط الجوية عن استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء.

وحذر خبراء الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 3 إلى 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يتطلب توخي الحذر الشديد أثناء القيادة.

خريطة الأمطار ونشاط الرياح

وتتوقع الهيئة هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة خلال يومي السبت والأحد (27 و28 ديسمبر) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما ينشط الرياح على فترات متقطعة من السبت وحتى الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

توقعات درجات الحرارة تشهد درجات الحرارة استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 19 و20 درجة، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 10 درجات. وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مستويات شديدة البرودة حيث تسجل 6 درجات مئوية فقط، فيما تظل الأجواء أكثر دفئاً في جنوب الصعيد بعظمى تتراوح بين 22 و24 درجة.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات الجوية الدورية.