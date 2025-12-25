الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، حيث تسود أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار.

الطقس اليوم .. أمطار خفيفة ببعض المناطق

متوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 21 درجة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة المائية الكثيفة، التي تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، والتي تظهر صباحا، مناشدة بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الخميس، يكون، أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

بحسب الطقس اليوم، فإنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.5 متر، فيما يكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

أما عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 21° والصغرى 12°

الوجه البحري: العظمى 20° والصغرى 11°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20° والصغرى 11°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21° والصغرى 11°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25° والصغرى 15°

شمال الصعيد: العظمى 21° والصغرى 7°

جنوب الصعيد: العظمى 27° والصغرى 12°

نشاط رياح وأجواء غائمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، يشهد نشاط الرياح على بعض المناطق، خاصة القاهرة الكبرى، حيث تصل سرعتها أحيانًا إلى 30 كم/س، مع أجواء غائمة جزئيًا على شمال البلاد ومشمسة على أغلب مناطق الصعيد.