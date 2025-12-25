قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، حيث تسود أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار. 

الطقس اليوم .. أمطار خفيفة ببعض المناطق

متوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 21 درجة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة المائية الكثيفة، التي تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، والتي تظهر صباحا، مناشدة بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الخميس، يكون، أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

بحسب الطقس اليوم، فإنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.5 متر، فيما يكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

أما عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 21° والصغرى 12°

الوجه البحري: العظمى 20° والصغرى 11°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20° والصغرى 11°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21° والصغرى 11°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25° والصغرى 15°

شمال الصعيد: العظمى 21° والصغرى 7°

جنوب الصعيد: العظمى 27° والصغرى 12°

نشاط رياح وأجواء غائمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، يشهد نشاط الرياح على بعض المناطق، خاصة القاهرة الكبرى، حيث تصل سرعتها أحيانًا إلى 30 كم/س، مع أجواء غائمة جزئيًا على شمال البلاد ومشمسة على أغلب مناطق الصعيد.

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

اعمال فنية لطلاب مطروح

لتنمية القيم والأخلاق لدى النشء..مسابقة وفاعليات ينظمها تعليم مطروح

جانب من الحدث

قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة بكليات الوادي الجديد

مدير تعليم مطروح خلال متابعة المراجعات النهائية

مطروح تواصل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

