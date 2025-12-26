بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

علّق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بأسلوب كوميدي على مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب .

في لفتة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا، جاء التعليق بروح خفيفة تعكس اهتمام الحساب بالحدث القاري ومشاركة نجومه المحترفين في الملاعب الإنجليزية.

استدعاء مشهد سينمائي شهير

نشر حساب «البريميرليج» صورة مستوحاة من أحد مشاهد فيلم «أفريكانو»، الذي جمع أحمد السقا وأحمد عيد، وكتب عليها عبارة: «كسبناكم في بوركينا فاسو»، مع الإشارة إلى أحمد السقا. التعليق أعاد للأذهان الجملة الشهيرة التي قالها أحمد عيد في الفيلم: «قطعناكوا في بوركينا فاسو»، خلال مشهد جمعه بالسقا، وهو ما أضفى طابعًا ساخرًا محبوبًا لدى الجمهور.

تفاعل جماهيري واسع

لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، خاصة الجماهير المصرية، التي رأت في التعليق نوعًا من المزاح الذكي المرتبط بالثقافة السينمائية المصرية، إلى جانب الترقب الكبير للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

موعد المباراة وموقف المنتخب

يواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا اليوم الجمعة 26 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025. ويسعى الفراعنة لمواصلة الانطلاقة القوية وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز فرصهم في التأهل.

ظهور سابق لأحمد السقا ورسالة لليفربول

اللافت أن أحمد السقا كان قد ظهر مؤخرًا في فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وجّه خلاله رسالة إلى إدارة نادي ليفربول، على خلفية الجدل الدائر حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع «الريدز»، ما زاد من ارتباط اسمه بالكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

انطلاقة قوية للفراعنة

يُذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب القاري، وسط دعم جماهيري كبير وترقب لما سيقدمه في مواجهة جنوب أفريقيا



