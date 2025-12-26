ناقد رياضي: مواجهة جنوب أفريقيا عنق الزجاجة لمنتخب مصر

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد صعوبة المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، معتبرًا أنها تمثل محطة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني ببطولة كأس أمم أفريقيا.



وقال فؤاد، خلال تصريحاته في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مباراة مصر وجنوب أفريقيا «من العيار الثقيل وتمثل عنق الزجاجة للمنتخبين»، مشيرًا إلى أن نتيجة التعادل قد تدفع المنتخب المصري إلى احتلال وصافة المجموعة، وهو ما قد يضعه في مواجهة محتملة أمام منتخب المغرب في دور الثمانية.



وأضاف أن البطولة تشهد مستوى قويًا للغاية، مؤكدًا أن المنتخبات الكبرى لم تتعرض للسقوط حتى الآن، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إجراء المدير الفني حسام حسن بعض التعديلات في الخط الخلفي خلال مواجهة الغد، في ظل وجود ثغرة دفاعية بين حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم، مع التأكيد على افتقاد المنتخب لخدمات محمد عبد المنعم.



وأوضح فؤاد أن حسام حسن لا يميل إلى إجراء تغييرات كبيرة على التشكيل الأساسي، متوقعًا الاعتماد على القوام ذاته في اللقاء المقبل، خاصة أن محمد حمدي أصبح جاهزًا للمشاركة، لافتًا إلى أن طبيعة البطولات المجمعة تفرض قدرًا من الثبات في التشكيل.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على حصد النقاط الثلاث أمام جنوب أفريقيا، ومواصلة مشواره بقوة نحو الأدوار الإقصائية.

