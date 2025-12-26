قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يستند إلى ثوابت راسخة لا تقبل المساومة، مشددا على وجود خطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما تحت أي ظرف.


وأوضح عبدالعاطي، خلال لقاء مع التليفزيون المصري، أن الخط الأحمر الأول يتمثل في الرفض القاطع لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أنهما يشكلان وحدة جغرافية وسياسية واحدة تمثل الإقليم الكامل للدولة الفلسطينية المستقبلية.


وأشار وزير الخارجية إلى أن المرحلة الحالية تركز على تمكين السلطة الفلسطينية، وترسيخ الارتباط العضوي الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما جزأين لا ينفصلان من الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن أي طرح يخالف هذا المبدأ مرفوض جملة وتفصيلًا.


وأضاف أن الخط الأحمر الثاني يتمثل في الرفض التام لأي مخططات تهدف إلى تقسيم قطاع غزة، سواء عبر تصنيفه إلى مناطق أو فرض سيطرة مباشرة على أجزاء منه وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية، معتبرا أن هذه الطروحات «عبثية» ولا يمكن القبول بها أو التوافق عليها.


وشدد عبدالعاطي على أن أي تصورات تقوم على التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني أو حرمان الغالبية من الغذاء والمياه وحقوق إعادة الإعمار تحت أي ذريعة، مرفوضة بالكامل ولن تحظى بأي توافق.

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

