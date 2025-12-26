وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يستند إلى ثوابت راسخة لا تقبل المساومة، مشددا على وجود خطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما تحت أي ظرف.



وأوضح عبدالعاطي، خلال لقاء مع التليفزيون المصري، أن الخط الأحمر الأول يتمثل في الرفض القاطع لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أنهما يشكلان وحدة جغرافية وسياسية واحدة تمثل الإقليم الكامل للدولة الفلسطينية المستقبلية.



وأشار وزير الخارجية إلى أن المرحلة الحالية تركز على تمكين السلطة الفلسطينية، وترسيخ الارتباط العضوي الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما جزأين لا ينفصلان من الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن أي طرح يخالف هذا المبدأ مرفوض جملة وتفصيلًا.



وأضاف أن الخط الأحمر الثاني يتمثل في الرفض التام لأي مخططات تهدف إلى تقسيم قطاع غزة، سواء عبر تصنيفه إلى مناطق أو فرض سيطرة مباشرة على أجزاء منه وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية، معتبرا أن هذه الطروحات «عبثية» ولا يمكن القبول بها أو التوافق عليها.



وشدد عبدالعاطي على أن أي تصورات تقوم على التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني أو حرمان الغالبية من الغذاء والمياه وحقوق إعادة الإعمار تحت أي ذريعة، مرفوضة بالكامل ولن تحظى بأي توافق.