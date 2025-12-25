وزير الخارجية الإيراني: لا مؤشرات على تكرار أي هجوم ضد طهران

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه لا توجد حتى الآن أي قرائن أو شواهد تشير إلى أن خصوم طهران ينوون تكرار ما وصفه بـ«الخطأ» المتمثل في مهاجمة إيران.

وأضاف عراقجي، في تصريحات رسمية، أن «العدو أدرك قدرة إيران على التصدي لأي عدوان»، معتبرًا أن هذا الإدراك يجعل من غير المرجح إقدام أي طرف على تكرار هجوم مماثل في المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تمتلك من القدرات الدفاعية ما يمكّنها من الرد على أي تهديد يستهدف أمنها وسيادتها، مشددًا على أن طهران «لن تتردد في الدفاع عن نفسها» إذا اقتضت الضرورة.