حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فن وثقافة

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى
سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة سمر محمد متولى عن كواليس دخولها المجال الإذاعى فى بداية حياتها وأنها خاضت التجربة لكن نجحت إحدى المذيعات فى ابعادها بشكل كامل.

وقالت سمر محمد متولى خلال لقائها فى بودكاست boom shoot المذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوى، إنها بالفعل حاولت الدخول لعالم الإذاعة ولكن فور دخولها مرحلة التجريب فوجئت بأن إحدى المذيعات بدأت تعلق على ادائها بشكل قاسى وغير مقنع لتحطمها نفسيا ، وبالفعل نجحت فى ابعادها عن هذا المجال .

وأضافت سمر محمد متولى أنها كانت تحب هذه الشخصية ومنبهرة بها جدا لكنها تفاجأت بأسلوبها اثناء وانها تعمدت ان توقف لها الإختبار الذى كانت سمر تؤديه، معلقة: “انا كنت بتكلم عن الزعيم عادل إمام وهى وقفت التيست وقالتلى هى المعلومة دى صح وانا قولتلها ايوة بابي اللى قالهالي وبعدين وقفتا خالص ومشيت”.


واستكملت سمر، انها لا تحب ان تذكر اسمها بشكل صريح ولكن اسمها (ن.م) ، وانها تفاجأت من هذا الأسلوب لأنها كانت تحبها على الصعيد المهنى بشكل كبير.

وكشفت سمر محمد متولى عن بداية دخولها الفن وانها درست فى كلية الفنون الجميلة، ثم اتجهت لمجال العمل فى البنوك ثم انطلقت مسيرتها الفنية وكان اول عمل هو مشاركتها فى فيلم “فيفا اطاطا” رفقة والدها الراحل محمد متولى والفنانة إيمى سمير غانم وانها اترشحت للدور عن طريق المخرج سامح عبد العزيز عن طريق الصدفة.

سمر محمد متولى: أتمنى تجسيد دور شر

وعن الأدوار التى تتمنى سمر أن تقدمها ، قالت إنها تتمنى تقديم الأدوار الشريرة لأنها تحب الأدوار المعقدة بشكل عام وتشعر أنها بتخرج من جلدها بشكل كامل.

سمر محمد متولى محمد متولى فيلم “فيفا اطاطا”

