سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، صورا جديدة لافتة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام احتفالا بالكريسماس.

وظهرت مرتدية فستانا باللون الأحمر، كشف عن إناقتها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتتميز سيرين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد سيرين، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





سيرين عبد النور فى مسلسل المشتبه

وكانت انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي.

وعبرت سيرين عبد النور، عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل المشتبه الرابع، وهو من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

المشتبه الرابع" بطولة هيفاء وهبي ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

سيرين عبد النور ومسلسل النسيان

وفي العام الماضي 2024، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة.



