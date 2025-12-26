قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا في الخامسة مساء غد الجمعة، في لقاء مرتقب يسعى خلاله «الفراعنة» إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي وتعزيز فرص التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، حيث يتطلع الجهاز الفني لمواصلة الانتصارات وحسم التأهل مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة بالجولة الأخيرة.

وشهدت اختيارات حسام حسن مفاضلة بين الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، من أجل الدفع باثنين منهما في قلب الدفاع أمام جنوب إفريقيا، في ظل رغبة المدير الفني في تحقيق التوازن الدفاعي.

كما استقر الجهاز الفني على عودة أحمد فتوح للتواجد في التشكيل الأساسي، بعد غيابه عن المباراة الماضية التي شهدت مشاركة محمد حمدي منذ البداية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: ياسر إبراهيم- رامي ربيعة - محمد هاني - محمد حمدي
الوسط: مروان عطية -حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو -تريزيجيه - عمر مرموش 
الهجوم: محمد صلاح

تشكيل منتخب مصر جنوب إفريقيا كأس امم إفريقيا

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

رئيس شركة مياة الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع سير العمل بعدد من القطاعات

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الإسكندرية

المستشار أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة بـ19 دائرة بالمرحلة الأولى

بالصور

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

