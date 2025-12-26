تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا في الخامسة مساء غد الجمعة، في لقاء مرتقب يسعى خلاله «الفراعنة» إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي وتعزيز فرص التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، حيث يتطلع الجهاز الفني لمواصلة الانتصارات وحسم التأهل مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة بالجولة الأخيرة.

وشهدت اختيارات حسام حسن مفاضلة بين الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، من أجل الدفع باثنين منهما في قلب الدفاع أمام جنوب إفريقيا، في ظل رغبة المدير الفني في تحقيق التوازن الدفاعي.

كما استقر الجهاز الفني على عودة أحمد فتوح للتواجد في التشكيل الأساسي، بعد غيابه عن المباراة الماضية التي شهدت مشاركة محمد حمدي منذ البداية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم- رامي ربيعة - محمد هاني - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية -حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو -تريزيجيه - عمر مرموش

الهجوم: محمد صلاح