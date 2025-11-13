قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الشباب والرياضة يشيد بنتائج البعثة المصرية بالتضامن الإسلامي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
يسري غازي

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنتائج البعثة المصرية المشاركة بمنافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الإنجازات التى تتحقق تباعاً خلال الفترة الحالية بدورة ألعاب التضامن الإسلامى والتى وصلت إلى 27 ميدالية رغم المشاركة ببعثة رمزية من 12 اتحاد فقط.
 


وزير الشباب والرياضة يعدد الإنجازات غير المسبوقة 
تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: ، إضافة إلى ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة بمختلف بطولات العالم وخاصة فى الألعاب الفردية يعكس الحوكمة القانونية للمنظومة الرياضة والتناسق الذى تتمنع به مفرداتها تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة وكافة مفردات المنظومة وفى المقدمة منها اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية.

أضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: وكذلك اللجان الفنية التابعة للجنة الأوليمبية والتى تعمل بدورها بمنهجية علمية وبأقصى درجات التوازن والانضباط والشفافية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية وتحت مظلة قانونية ومتسقة فى تشكيلها ومنهجية عملها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الرياضية الدولية من خلال ما أنجزته على كافة الاصعدة وخاصة ما يتعلق منها بمدونة السلوك الرياضى لترسيخ القيم والمبادئ والحوكمة الرياضية وهو ما هيئ أجواء النجاح والاستقرار للأبطال الرياضيين فى جميع اللعبات لتحقيق تلك الإنجازات المتتالية.


أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفاً لكافة الاستعدادات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية وتحت إشراف فنى من اللجنة الأوليمبية المصرية لخوض المنافسات الدولية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا:  تمهيداً لانطلاق الاستعدادات الخاصة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 من خلال التكامل الذى يجري حالياً بمشروعات اكتشاف الموهوبين وفى المقدمة منها المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي التابع للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية.

