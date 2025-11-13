وزير الرياضة يشيد بإنجازات ونجاحات البعثة المصرية في ألعاب التضامن الإسلامي

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بنتائج البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، بعد أن حققت 27 ميدالية رغم المشاركة الرمزية التي اقتصرت على 12 اتحادًا فقط.



وأكد وزير الشباب والرياضة، وفقا لبيان الوزارة اليوم /الخميس/، أن ما تحققه المنتخبات المصرية من إنجازات متتالية في مختلف البطولات الإقليمية والعالمية، ولا سيما في الألعاب الفردية، يعكس نجاح منظومة الحوكمة القانونية في الرياضة المصرية، والتناسق بين جميع عناصرها، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية واللجان الفنية التابعة لها، التي تعمل وفق منهجية علمية تتسم بالانضباط والشفافية، ومتسقة مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.



وأضاف صبحي أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الاستعدادات داخل الاتحادات الرياضية استعدادًا للمنافسات الدولية المقبلة، تمهيدًا لدورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، في إطار مشروع متكامل لاكتشاف الموهوبين وتنمية الأبطال، من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية.