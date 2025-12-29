قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين التمريض و«إتقان» لتطوير منظومة التعليم التمريضي

بروتوكول تعاون بين نقابة التمريض وإتقان
بروتوكول تعاون بين نقابة التمريض وإتقان
الديب أبوعلي

وقّعت النقابة العامة للتمريض بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني «إتقان»، في إطار المسؤولية الوطنية المشتركة وتوحيد الجهود لنشر ثقافة الجودة وتأهيل الكوادر التمريضية وتمكينهم من أداء دورهم داخل وحدات ضمان الجودة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب التمريضي.

وقّعت البروتوكول الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني «إتقان».

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن بروتوكول التعاون يهدف لتقديم الدعم الفني للنقابة العامة للتمريض، فيما يخص تطبيق نظم ضمان الجودة في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يعزز كفاءة العملية التعليمية ويرفع مستوى المخرجات المهنية.

وأشارت إلى أن التعاون يشمل تحديد البرامج التدريبية المتخصصة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبارها برامج إلزامية لجميع كوادر التعليم والتدريب المرتبطة بمهنة التمريض، وذلك ضمن متطلبات التأهيل التربوي المعتمد.

ولفتت إلى أن البروتوكول يتضمن تأهيل فريق من مدربي المدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة التي يتم الاتفاق عليها، بما يضمن استدامة نقل الخبرات وتوسيع قاعدة المدربين المؤهلين، وذلك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البرامج التدريبية المشار إليها، والتي تقدمها النقابة العامة للتمريض لكافة كوادر التعليم والتدريب التمريضي، إلى جانب المشاركة في تقييم المدربين والمتدربين وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأضافت نقيب التمريض أن التعاون مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني «إتقان» يمتد إلى إصدار شهادات معتمدة من الطرفين للمتدربين المشاركين في البرامج التدريبية، مع بناء قاعدة بيانات متكاملة للمتدربين، بما يسهم في توثيق الكفاءات المؤهلة وتنظيم عملية الاعتماد، ومنحهم التراخيص اللازمة، بما يعزز فرصهم المهنية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أنه بموجب بروتوكول التعاون يتم التنسيق مع «إتقان» في تحديد البرامج التدريبية الإلزامية في مجال ضمان الجودة والاعتماد، لكافة كوادر التعليم والتدريب المتعلقة بمهنة التمريض، وذلك ضمن منظومة التأهيل التربوي المعتمدة، مشيرة إلى أن النقابة ترشح فريقًا من مدربي المدربين المعتمدين لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة التي يتم تحديدها بالتنسيق مع «إتقان»، بما يضمن جودة التدريب وملاءمته للمعايير الوطنية.

وأوضحت أن البروتوكول يمكّن «إتقان» من متابعة تنفيذ التدريبات التي تقدمها النقابة العامة للتمريض، والمشاركة في تقييم المدربين والمتدربين، بما يعزز الرقابة الفنية وضمان جودة المخرجات، لافتة إلى أن التعاون يشمل أيضًا المشاركة في إصدار شهادات معتمدة من الطرفين للبرامج التدريبية الإلزامية، مع إتاحة قاعدة بيانات المتدربين لـ«إتقان» في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.

وأعلنت أن هيئة «إتقان» تلتزم بالتنسيق الكامل مع النقابة العامة للتمريض في تحديد البرامج التدريبية الإلزامية في مجال ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني، لكافة كوادر التعليم والتدريب التمريضي ضمن التأهيل التربوي.

كما أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن بدء أول دورة تدريبية لتأهيل مدربي المدربين (TOT)، والموجهة لتأهيل المدرسات العاملات بمعاهد الرعاية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، موضحة أن هذه الدورة تمثل الخطوة الأولى في مسار اعتماد معاهد الرعاية داخل الهيئة، بما يدعم تطوير منظومة التعليم التمريضي ورفع كفاءة الكوادر التعليمية وفق معايير الجودة المعتمدة.

كوثر محمود النقابة العامة للتمريض الهيئة المصرية لضمان الجودة إتقان الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض التمريض توقيع بروتوكول تعاون التعليم الفني الكوادر التمريضية الهيئة العامة للرعاية الصحية

