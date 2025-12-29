قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة القمص صرابامون فريد زكي.. والبابا تواضروس يقدم التعزية للأسقف وكهنة القطاع

القمص صرابامون فريد زكي
القمص صرابامون فريد زكي
ميرنا رزق

توفي، اليوم، الأب القمص صرابامون فريد زكي كاهن كنيسة الشهيدة بربارة بمصر القديمة، عن عمر تجاوز ٨٣ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٤٤ سنة.

سيم الأب المتنيح كاهنًا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وذلك يوم ١٤ يونيو ١٩٨١، ونال رتبة القمصية يوم ١ سبتمبر ٢٠٠٣ حيث خدم في كنيسة الشهيدة بربارة بمنطقة مصر القديمة كما خدم من حين ولآخر بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ومن المقرر أن يصل جثمانه الطاهر إلى كنيسته في تمام الساعة ٦ مساء ليسجي أمام الهيكل حيث يحضر تسبحة وصلاة عشية ثم تتاح فرصة للتبارك منه حتى الساعة ١٠.٣٠ مساء ويعقب ذلك تسبحة كيهك عند منتصف الليل ثم القداس الإلهي والذي سيبدأ غدًا الثلاثاء في تمام الساعة ٦ صباحًا إلي ٨.٣٠ صباحًا يليه فترة ثانية لإلقاء النظرة الأخيرة حتى الساعة ١١ صباحًا حيث تُصَلَّى صلوات تجنيزه، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

البابا يقدم التعزية 

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة  وأسقفية الخدمات، وللآباء كهنة القطاع في نياحة، الأب الفاضل القمص صرابامون فريد، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

القمص صرابامون فريد قداسة البابا شنودة تسبحة تسبحة كيهك القداس الإلهي البابا تواضروس الأنبا يوليوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

صلاح محسن

الكرة مخلصة للحياة.. إبراهيم فايق بعلق علي ارتداء صلاح محسن شارة الكابتن

رونالدو

رونالدو: حريص على مواصلة مسيرتي والوصول إلى ألف هدف

إنفانتينو

إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد