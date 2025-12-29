وفاة القمص صرابامون فريد زكي.. والبابا تواضروس يقدم التعزية للأسقف وكهنة القطاع

توفي، اليوم، الأب القمص صرابامون فريد زكي كاهن كنيسة الشهيدة بربارة بمصر القديمة، عن عمر تجاوز ٨٣ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٤٤ سنة.

سيم الأب المتنيح كاهنًا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وذلك يوم ١٤ يونيو ١٩٨١، ونال رتبة القمصية يوم ١ سبتمبر ٢٠٠٣ حيث خدم في كنيسة الشهيدة بربارة بمنطقة مصر القديمة كما خدم من حين ولآخر بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ومن المقرر أن يصل جثمانه الطاهر إلى كنيسته في تمام الساعة ٦ مساء ليسجي أمام الهيكل حيث يحضر تسبحة وصلاة عشية ثم تتاح فرصة للتبارك منه حتى الساعة ١٠.٣٠ مساء ويعقب ذلك تسبحة كيهك عند منتصف الليل ثم القداس الإلهي والذي سيبدأ غدًا الثلاثاء في تمام الساعة ٦ صباحًا إلي ٨.٣٠ صباحًا يليه فترة ثانية لإلقاء النظرة الأخيرة حتى الساعة ١١ صباحًا حيث تُصَلَّى صلوات تجنيزه، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

البابا يقدم التعزية

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، وللآباء كهنة القطاع في نياحة، الأب الفاضل القمص صرابامون فريد، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.