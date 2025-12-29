33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا

تمضي مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، قُدمًا في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في شبكة خطوطها الدولية، مع التركيز على الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، وعلى رأسها السوق الأوروبي، بما يدعم حركة السفر والسياحة بين مصر ودول القارة الأوروبية.

أعلنت مصر للطيران عن إطلاق خط جديد يربط بين القاهرة ومدينة ڤينيسيا الإيطالية، وذلك اعتبارًا من يونيو 2026، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الاثنين والجمعة، وذلك وفقًا للجدول الصيفي للتشغيل، على متن طائرات من طراز A320neo ، التي تُعد من الطرازات الحديثة والاقتصادية في استهلاك الوقود، وتتميز بمقصورة ركاب مريحة، وتجهيزات متطورة، بما يضمن تجربة سفر متميزة تلبي تطلعات مختلف شرائح المسافرين، ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين مصر وإيطاليا، ولتعزيز الترابط مع أحد أهم المقاصد السياحية والثقافية في أوروبا.

وبانضمام خط ڤينيسيا الجديد، يصبح عدد رحلات مصر للطيران إلى إيطاليا 33 رحلة أسبوعيًا خلال موسم الصيف، بواقع 14 رحلة أسبوعيًا إلى روما، ورفع تشغيل الشركة إلى مدينة ميلانو وصولاً إلى ١٧ رحلة أسبوعيًا بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى ڤينيسيا.

وفي هذا الصدد، صرّح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، بأن افتتاح خط ڤينيسيا يأتي في إطار خطة متكاملة للتوسع في شبكة الخطوط الدولية، بما يعزز من تنافسية مصر للطيران على المستوى الإقليمى والدولى ، وأكد عادل أن السوق الأوروبي يُعد من الأسواق الاستراتيجية الرئيسية التي تحظى باهتمام كبير من جانب مصر للطيران، لما يتمتع به من أهمية سياحية واقتصادية، وما يشهده من معدلات طلب متزايدة على حركة السفر من وإلى مصر، مشيرًا إلى التزام الشركة بدورها الوطني في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وتنشيط الحركة الجوية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه، أكد الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن إضافة خط ڤينيسيا إلى شبكة الوجهات الإيطالية تعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها وتوفير خيارات سفر متنوعة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الرحلات إلى إيطاليا تسهم في تعزيز الحركة السياحية إلى مصر، ودعم ربط القاهرة بالمدن الأوروبية الكبرى، موضحًا أن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع شبكة خطوطها، من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة السعة المقعدية على عدد من الخطوط ذات الطلب المرتفع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والخدمة.