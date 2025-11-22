قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزارة الرياضة تعلن تحمل تكاليف علاج أحمد الجندي فى المانيا

أحمد الجندي
أحمد الجندي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم أبطال مصر الرياضيين، وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توفير أفضل برامج الإعداد والتأهيل للاعبين، وافقت وزارة الشباب والرياضة على دعم الاتحاد المصري للخماسي الحديث؛ لتغطية تكاليف سفر وعلاج البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي.

ويأتي سفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء جراحة بالمنظار في الكتفين الأيمن والأيسر، يعقبها برنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة من ١٩ نوفمبر وحتى ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك بهدف استعادة جاهزيته الكاملة والاطمئنان على قدرته البدنية قبل مشاركاته الدولية المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا الدعم يُجسد التزام الدولة المصرية بتوفير أقصى رعاية لأبطالها، وتمكينهم من مواصلة تحقيق إنجازات تليق باسم مصر عالميًا، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والتي استبدلت منافسات الفروسية بـ مسابقات الحواجز المعتمدة بشكل مباشر على قوة عضلات الكتف.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البطل أحمد الجندي يمثل أحد أهم ركائز الرياضة المصرية، مشددًا على استمرار الوزارة في تقديم كل أشكال الدعم له؛ لتعزيز فرص مصر في حصد المزيد من الميداليات الأولمبية خلال الفترة المقبلة.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي حالة البطل أحمد الجندي لحظة بلحظة، موجهاً بالاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء العملية، والتأكد من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي وفق أعلى المعايير الطبية؛ لضمان عودته السريعة والآمنة للمنافسات الدولية.

وسبق أن قامت الوزارة بتقديم الدعم المالى الكامل لكافة تكاليف السفر والعلاج لشقيق احمد الجندي البطل محمد الجندي وذلك فى تغطية تكاليف السفر وإجراء الجراحة والتأهيل ما بعد العملية حتى عودته للمنافسات وذلك فى ضوء الدعم الكامل لجميع ابطال مصر فى مختلف اللعبات الرياضية وفى كافة المجالات.

أحمد أسامة الجندي البطل الأولمبي الاتحاد المصري للخماسي الحديث القيادة السياسية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

