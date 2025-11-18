وزير الرياضة يتابع مع اللجنة الأوليمبية استعدادات الاتحادات لوس أنجلوس 2028

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، مستجدات استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية «لوس أنجلوس 2028»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم الأبطال الرياضيين وتوفير كل متطلبات إعدادهم وفق أعلى المعايير.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتحرك خلال الفترة الحالية بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتأهيل المنتخبات الوطنية للأولمبياد، من خلال عمل تكاملي مع اللجنة الأوليمبية يركز على تقييم برامج الإعداد، ومراجعة معسكرات المنتخبات، ومتابعة الحالة الفنية والطبية للاعبين، لضمان الوصول لأفضل جاهزية قبل انطلاق الدورة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن الدولة تضع ملف المشاركة في «لوس أنجلوس 2028» ضمن أولوياتها، وأن العمل يجري وفق خطة علمية واضحة تهدف لتعظيم فرص المنافسة وتحقيق إنجازات جديدة باسم مصر، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توفير الدعم الفني واللوجيستي لكل الاتحادات، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بتطوير الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الميداليات العالمية والأوليمبية.