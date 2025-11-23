قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رياضة

الدردير: اليوم طلّة ملك أفريقيا وفارسها الأوحد

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ جماهير نادي الزمالك قبل مباراة اليوم أمام زيسكو.

مباراة الزمالك أمام زيسكو

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اليوم طلّة ملك أفريقيا وفارسها الأوحد… اليوم طلّة الزمالك ".

ملابس الزمالك اليوم 

وكان قد أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من: عبد الله حسين إداري الفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي زيسكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك الاهلي الدردير زيسكو نجوم الكرة

بالصور

فيديو

