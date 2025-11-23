قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
رياضة

ملف أرض 6 أكتوبر والديون .. ناقد رياضي يكشف أزمات الزمالك ويصفها بالكارثة | فيديو

علا محمد

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن مواجهة الزمالك  أمام زيسكو ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المدير الفني أحمد عبد الرؤوف شدد على لاعبيه ضرورة تجاهل الضغوط الجماهيرية والتركيز على تقديم أداء يليق باسم النادي، خاصة أن اللقاء يحمل طابعًا خاصًا كونه يأتي تكريمًا لروح الراحل محمد صبري.

وكشف فؤاد، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جماهير الزمالك بدأت بالفعل تجهيز «دخلة» ورسالة نعي مميزة للنجم الراحل، مؤكدًا أنه يستحق كل التقدير لما قدمه للنادي وما كان يتمتع به من حب وإخلاص لجماهيره.

في سياق آخر، وجه الناقد الرياضي انتقادات لاذعة للاعب شيكوبانزا، واصفًا انضمامه بأنه كان «صفقة مريبة» ولا تتناسب مطلقًا مع قيمة نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب مزاجي وغير منضبط ويثير المشاكل داخل وخارج الملعب، حتى في تعامله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن طريقة لعبه عشوائية، وأن روايته حول غيابه بسبب وفاة شقيقه غير دقيقة لتفادي التعرض للعقوبة من نادي الزمالك بسبب تأخيره عن الانضمام للفريق، موضحًا أن الاتحاد الأنجولي لم يعلن أي بيان ينعى فيه شقيق اللاعب.

وتطرق فؤاد إلى ملف أرض 6 أكتوبر التابعة لنادي الزمالك، مؤكدًا أنها لن تعود، مطالبًا مجلس الإدارة بالبحث عن بدائل أخرى، موضحًا أن النادي يواجه 13 قضية شائكة يجب التعامل معها سريعًا، إلى جانب أزمة الديون المتراكمة للمدربين واللاعبين السابقين والتي وصفها بـ"الكارثة"، مشيرًا إلى أن حسين لبيب تقدم باستقالته ثلاث مرات وتم رفضها، في وقت يعاني فيه النادي من اختناق مالي كبير.

وعن مستقبل بعض اللاعبين، شدد فؤاد على عدم وجود نية لدى حسام عبد المجيد لفسخ عقده مع الزمالك، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة مع جون إدوارد لحسم ملف التجديد وتعديل المقابل المالي، بعدما رفض اللاعب كل العروض السابقة.

وبخصوص اللاعب محمد السيد، أوضح فؤاد أنه لاعب واعد لكنه لا يستحق كل هذه الضجة، مطالبًا إدارة الزمالك بالتفاوض معه وتقديم عرض أخير، وقال: «لو رفض.. قولوا له الباب يفوّت جمل».

شاهد الفيديو

