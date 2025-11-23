ملف أرض 6 أكتوبر والديون .. ناقد رياضي يكشف أزمات الزمالك ويصفها بالكارثة | فيديو

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن مواجهة الزمالك أمام زيسكو ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المدير الفني أحمد عبد الرؤوف شدد على لاعبيه ضرورة تجاهل الضغوط الجماهيرية والتركيز على تقديم أداء يليق باسم النادي، خاصة أن اللقاء يحمل طابعًا خاصًا كونه يأتي تكريمًا لروح الراحل محمد صبري.

وكشف فؤاد، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جماهير الزمالك بدأت بالفعل تجهيز «دخلة» ورسالة نعي مميزة للنجم الراحل، مؤكدًا أنه يستحق كل التقدير لما قدمه للنادي وما كان يتمتع به من حب وإخلاص لجماهيره.

في سياق آخر، وجه الناقد الرياضي انتقادات لاذعة للاعب شيكوبانزا، واصفًا انضمامه بأنه كان «صفقة مريبة» ولا تتناسب مطلقًا مع قيمة نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب مزاجي وغير منضبط ويثير المشاكل داخل وخارج الملعب، حتى في تعامله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن طريقة لعبه عشوائية، وأن روايته حول غيابه بسبب وفاة شقيقه غير دقيقة لتفادي التعرض للعقوبة من نادي الزمالك بسبب تأخيره عن الانضمام للفريق، موضحًا أن الاتحاد الأنجولي لم يعلن أي بيان ينعى فيه شقيق اللاعب.

وتطرق فؤاد إلى ملف أرض 6 أكتوبر التابعة لنادي الزمالك، مؤكدًا أنها لن تعود، مطالبًا مجلس الإدارة بالبحث عن بدائل أخرى، موضحًا أن النادي يواجه 13 قضية شائكة يجب التعامل معها سريعًا، إلى جانب أزمة الديون المتراكمة للمدربين واللاعبين السابقين والتي وصفها بـ"الكارثة"، مشيرًا إلى أن حسين لبيب تقدم باستقالته ثلاث مرات وتم رفضها، في وقت يعاني فيه النادي من اختناق مالي كبير.

وعن مستقبل بعض اللاعبين، شدد فؤاد على عدم وجود نية لدى حسام عبد المجيد لفسخ عقده مع الزمالك، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة مع جون إدوارد لحسم ملف التجديد وتعديل المقابل المالي، بعدما رفض اللاعب كل العروض السابقة.

وبخصوص اللاعب محمد السيد، أوضح فؤاد أنه لاعب واعد لكنه لا يستحق كل هذه الضجة، مطالبًا إدارة الزمالك بالتفاوض معه وتقديم عرض أخير، وقال: «لو رفض.. قولوا له الباب يفوّت جمل».

