قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لحظات مؤثرة تحمل طابعًا إنسانيًا.. الزمالك يكرّم محمد صبري في ليلة وفاء إفريقية

محمد صبري
محمد صبري
رباب الهواري


تشهد مواجهة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي، المقررة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لحظات مؤثرة تحمل طابعًا إنسانيًا خاصًا، حيث يخصص نادي الزمالك مراسم تكريم لنجمه الراحل محمد صبري، أحد رموز القلعة البيضاء الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي، والذي رحل عن عالمنا قبل أيام وسط حالة من الحزن بين جماهير الكرة المصرية.

موافقة رسمية من الكاف على مراسم التكريم

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يفيد بالموافقة على إقامة مجموعة من الفعاليات التكريمية على هامش اللقاء، تقديرًا لمسيرة محمد صبري الكروية وما قدمه من عطاءات مميزة بقميص الفريق الأبيض. وجاءت هذه الموافقة لتؤكد احترام المؤسسات الرياضية لقيم الوفاء والاعتراف بالجميل تجاه من صنعوا التاريخ داخل المستطيل الأخضر.

تفاصيل مظاهر الوفاء للراحل

تتضمن مراسم التكريم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق صافرة البداية، في مشهد يعكس تقدير الزمالك لنجمه الراحل ويجسد مشاعر الحزن التي تسيطر على الأسرة الزملكاوية. كما سيتم عرض صورة محمد صبري وهو يرتدي قميص الزمالك على شاشات استاد القاهرة خلال دقيقة الصمت، لتبقى ذكراه حاضرة في أذهان اللاعبين والجماهير.

قمصان خاصة وشارات سوداء

ولم تتوقف مظاهر التكريم عند ذلك الحد، إذ سيرتدي لاعبو الزمالك قمصانًا خاصة خلال فترة الإحماء تحمل صورة محمد صبري وعبارة “وداعًا محمد صبري”، في رسالة واضحة عن عمق العلاقة التي جمعت اللاعب بالنادي. إضافة إلى ذلك، سيخوض اللاعبون اللقاء مرتدين الشارات السوداء تعبيرًا عن الحداد والاحترام لمسيرته الحافلة.

رسالة إنسانية قبل التحدي الكروي

يأتي هذا التكريم ليؤكد أن كرة القدم لا تقتصر على المنافسة والنتائج فقط، بل تحمل في طياتها قيم الوفاء والإنسانية، حيث يحرص الزمالك على تخليد ذكرى أحد أبنائه المخلصين في ليلة إفريقية تحمل بين طياتها مشاعر الحزن والفخر في آن واحد


 

محمد صبرى الزمالك اخبار الزمالك الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

متحدث الأوقاف: مدرسة التلاوة المصرية.. إرث يصنع جيلًا عالميًا جديدًا

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد