لحظات مؤثرة تحمل طابعًا إنسانيًا.. الزمالك يكرّم محمد صبري في ليلة وفاء إفريقية



تشهد مواجهة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي، المقررة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لحظات مؤثرة تحمل طابعًا إنسانيًا خاصًا، حيث يخصص نادي الزمالك مراسم تكريم لنجمه الراحل محمد صبري، أحد رموز القلعة البيضاء الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي، والذي رحل عن عالمنا قبل أيام وسط حالة من الحزن بين جماهير الكرة المصرية.

موافقة رسمية من الكاف على مراسم التكريم

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يفيد بالموافقة على إقامة مجموعة من الفعاليات التكريمية على هامش اللقاء، تقديرًا لمسيرة محمد صبري الكروية وما قدمه من عطاءات مميزة بقميص الفريق الأبيض. وجاءت هذه الموافقة لتؤكد احترام المؤسسات الرياضية لقيم الوفاء والاعتراف بالجميل تجاه من صنعوا التاريخ داخل المستطيل الأخضر.

تفاصيل مظاهر الوفاء للراحل

تتضمن مراسم التكريم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق صافرة البداية، في مشهد يعكس تقدير الزمالك لنجمه الراحل ويجسد مشاعر الحزن التي تسيطر على الأسرة الزملكاوية. كما سيتم عرض صورة محمد صبري وهو يرتدي قميص الزمالك على شاشات استاد القاهرة خلال دقيقة الصمت، لتبقى ذكراه حاضرة في أذهان اللاعبين والجماهير.

قمصان خاصة وشارات سوداء

ولم تتوقف مظاهر التكريم عند ذلك الحد، إذ سيرتدي لاعبو الزمالك قمصانًا خاصة خلال فترة الإحماء تحمل صورة محمد صبري وعبارة “وداعًا محمد صبري”، في رسالة واضحة عن عمق العلاقة التي جمعت اللاعب بالنادي. إضافة إلى ذلك، سيخوض اللاعبون اللقاء مرتدين الشارات السوداء تعبيرًا عن الحداد والاحترام لمسيرته الحافلة.

رسالة إنسانية قبل التحدي الكروي

يأتي هذا التكريم ليؤكد أن كرة القدم لا تقتصر على المنافسة والنتائج فقط، بل تحمل في طياتها قيم الوفاء والإنسانية، حيث يحرص الزمالك على تخليد ذكرى أحد أبنائه المخلصين في ليلة إفريقية تحمل بين طياتها مشاعر الحزن والفخر في آن واحد



