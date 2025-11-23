جمال حمزة: الفوز على «زيسكو» هو التكريم الحقيقي للراحل محمد صبري

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي محمد عبد الجليل، أن ما ستقدمه جماهير الزمالك في مدرجات مباراة زيسكو سيكون «أقل شيء» لتكريم اسم الراحل محمد صبري، مشيرًا إلى أن الجماهير دائمًا ما تثبت وفاءها لرموز النادي، وأن حضورها القوي غدًا سيكون رسالة تقدير واضحة لأحد أبرز أبناء الزمالك.

وطالب حمزة لاعبي الفريق بأن يكونوا على قدر المسؤولية في هذا اليوم الاستثنائي، مؤكدًا أن الفوز أولًا هو التكريم الحقيقي لروح الكابتن محمد صبري، وأن تحقيق الانتصار سيكون أفضل هدية تُقدّم للجماهير ولعائلة الراحل.

وعن اختيارات الجهاز الفني، شدد حمزة على أن الحارس الأجهز والذي شارك في المباريات الأخيرة هو الأحق بالبدء أساسيًا، بينما يرى أن سيف الدين الجزيري هو الأنسب لقيادة الهجوم في ظل غياب عدي الدباغ.

كما أكد أن وجود عبد الله السعيد في وسط الملعب يمنح الزمالك الأفضلية والسيطرة داخل المباراة.