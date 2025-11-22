"الغندور" يكشف عن لفتة إنسانية من الزمالك للراحل محمد صبري قبل لقاء زيسكو

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن لفتة إنسانية من نادي الزمالك تجاه اللاعب الراحل محمد صبري، بعد وفاته إثر حادث سير.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هيكون هناك تكريم كبير اوي من نادي الزمالك للنجم الكبير محمد صبري في مباراة زيسكو الزامبي وبطلب من كل جماهير الزمالك تروح وتحضر اللقاء خصوصا ان المسموح ٤٦ الف متفرج وعلي فكرة كل نجوم جيله هيحضروا اللقاء".

من جانب آخر، استقبل نادي الزمالك آدم وأسر محمد صبري نجلي النجم الراحل محمد صبري، وكان في استقبالهما محمد طارق عضو مجلس الإدارة وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ومحمد مصطفى ممس نائب المدير الفني لقطاع البراعم.



وأنهت إدارة قطاعات الكرة إجراءات ضم الثنائي لفرق الشباب، حيث انضم آدم محمد صبري لفريق مواليد 2010، في حين انضم شقيقة آسر لفريق مواليد 2012.



ووقع اللاعبان على استمارات الانضمام لفرق الناشئين بالنادي، تمهيدًا لقيدهما في مطلع شهر ديسمبر المقبل وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، الخاصة بالبراعم والناشئين.