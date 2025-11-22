تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لإستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ النسخة الأخيرة التي حصل عليها فريق بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

محمد الشناوي

محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كوكا

مروان عطيه - اليو ديانج - زيزو

بن شرقي - تريزيجية - طاهر

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يلتقى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائرى فى أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدوري أبطل افريقيا .



ويقع الأهلي فى المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائرى والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التزاني.