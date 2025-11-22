قبل انطلاق الجوله الرابعة عشرة .. جدول ترتيب الدوري المصري

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري بإقامة ثلاث مواجهات مهمة حيث يواجه سيراميكا كليوباترا مع فاركو فى الخامسة مساءً.

و يواجه طلائع الجيش نظيره إنبي فى الثامنة مساءً، مودرن سبورت سيواجه البنك الأهلى.

ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 26 نقطةوفي المركز الثاني يأتي النادي الأهلي برصيد 23 نقطة، ويليه الزمالك في المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

جدول ترتيب الدوري



سيراميكا كليوباترا

2-الأهلي

3-الزمالك

4-بيراميدز

5-المصري

6-وادي دجلة

7-إنبي

8-زد

9-البنك الاهلي

10-غزل المحلة

11-سموحة

12-فيوتشر

13-بتروجيت

14-الجونة

15-حرس الحدود

16-فاركو

17-المقاولون العرب

18-الإسماعيلي

19-طلائع الجيش

20-الاتحاد السكندري

21-كهرباء الإسماعيلية

