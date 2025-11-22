تعليق مثير من الغندور بعد فوز خوان بيزيرا بأحسن لاعب محترف

علق الاعلامي خالد الغندور علي فوز خوان بيزيرا بأحسن لاعب محترف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" اعتراضي علي فوز خوان بيزيرا بأحسن لاعب محترف ٢٠٢٥ هو كان نفس اعتراضي علي مدرب اجنبي جه مصر و حصل علي افضل مدرب في العام و كل جاي بقاله شهر و الغريبة اللي بيتريقوا علي فوز خوان بيزيرا هما نفسهم اللي كانوا مؤيدين لفوز المدرب الحمد لله المعايير واحدة عندي ".

وكانت قد أثارت الزيارة المفاجئة التي قام بها اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، حالة من الجدل والتساؤل بشأن سبب هذه الزيارة المفاجئة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

ما سبب زيارة بيزيرا للزمالك؟



بحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن زيارة خوان بيزيرا إلى الزمالك جاءت برغبة اللاعب في الاطلاع والتعرّف أكثر على النادي، وليس لأسباب تتعلق بشكوى أو مستحقات مالية، كما ذُكر في بعض الأوساط.

شوبير ذكر أن الجدل بدأ بعد انتشار أنباء بأن بيزيرا جاء للنادي بسبب بعض المطالب المالية أو لمعالجة أمور إدارية، خاصة وأن لاعبي الزمالك لا يترددون كثيراً على مقر النادي حيث إن تدريباتهم تُقام في ملعب الكلية الحربية، وليس في المقر الرئيسي.