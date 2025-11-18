حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما يتردد حول وجود عروض لرحيل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا من نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق.

حقيقة رحيل خوان بيزيرا

وأوضح شوبير عبر تصريحات إذاعيه صباح اليوم ، أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت اخبار تفيد بوجود عروض مغرية للاعب لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات، إلا أن مصادر مسؤولة داخل النادي أكدت أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات.

وأضاف شوبير أن مسؤولي نادي الزمالك لا يمانعون رحيل اللاعب في حال وجود عرض اخترافي مغري، مشيرًا إلى أن المجلس استفاد من خبراته السابقة في التعامل مع مثل هذه المواقف.

لاعب الزمالك السابق: شيكو بانزا غير سوى وخوان بيزيرا صفقة سوبر

وفي إطار اخر، أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن اختيار يانيك فيريرا لتدريب الفريق لم يكن موفقًا منذ البداية، مشيرًا إلى أن صفقة خوان بيزيرا تعد "سوبر" بينما شيكو بانزا غير مستقر في أدائه.

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية : "اختيار يانيك فيريرا لم يكن موفقًا في البداية، ونحن داعمون لعبد الرؤوف، وأي شخص يتولى تدريب نادي الزمالك قادر على التتويج بالبطولات".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لاعبًا سوبر، وخوان بيزيرا هو اللاعب الوحيد بين الصفقات الجديدة الذي يستحق التواجد في الفريق".



وتابع: "شيكو بانزا لاعب جيد، لكنه غير سوي، وغير مركز في الملعب، ويتحرك أحيانًا بشكل عشوائي، وعندما يتم تغييره يشعر بالانزعاج