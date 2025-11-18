قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلمى طارق سليمان تقود جامعتها للقب كأس العالم للجامعات لكرة الطائرة

سلمي طارق سليمان
سلمي طارق سليمان
القسم الرياضي

قادت سلمي طارق سليمان لاعبه المقاولون العرب لكرة الطائرة فريقها جامعة مصر الدولية  مع زملائها لتحقيق انجاز كبير بالفوز بلقب كأس العالم للجامعات لكرة الطائرة والتي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة اقوي فرق جامعات العالم.

وساهمت كابتن الفريق سلمي طارق سليمان في تعزيز صفوف فريقها بعد ظهورها  بمستوي متميز علي مدار منافسات البطولة .

وكان الفريق برئاسة الكابتن محمود حنفي لاعب الاهلي السابق و المسؤول عن الفريق قد قدم مستويات مشرفة منذ تكوين المنتخب  وتحقيقه نجاحات كبيرة لمصر بعد مشاركتة في بطولة كأس العالم كممثل لأفريقيا بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية والتي اقيمت في كينيا .


واحتفلت البعثة المصرية باللقب وسط اشادة كبيرة من جميع الحضور حيث قدم المنتخب عروض مميزة استحق من خلالها الفوز بالبطولة.

الأهلي طارق سليمان المقاولون العرب الكرة الطائرة بطولة كأس العالم للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

تفاقم الجوع بغزة

تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. تفاصيل

أبو الغيط، يلتقي بوانج يي، وزير الخارجية الصيني

​أبو الغيط يؤكد لوزير الخارجية الصيني اهتمام العرب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية"

بالصور

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد