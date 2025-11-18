سلمى طارق سليمان تقود جامعتها للقب كأس العالم للجامعات لكرة الطائرة

قادت سلمي طارق سليمان لاعبه المقاولون العرب لكرة الطائرة فريقها جامعة مصر الدولية مع زملائها لتحقيق انجاز كبير بالفوز بلقب كأس العالم للجامعات لكرة الطائرة والتي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة اقوي فرق جامعات العالم.

وساهمت كابتن الفريق سلمي طارق سليمان في تعزيز صفوف فريقها بعد ظهورها بمستوي متميز علي مدار منافسات البطولة .

وكان الفريق برئاسة الكابتن محمود حنفي لاعب الاهلي السابق و المسؤول عن الفريق قد قدم مستويات مشرفة منذ تكوين المنتخب وتحقيقه نجاحات كبيرة لمصر بعد مشاركتة في بطولة كأس العالم كممثل لأفريقيا بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية والتي اقيمت في كينيا .



واحتفلت البعثة المصرية باللقب وسط اشادة كبيرة من جميع الحضور حيث قدم المنتخب عروض مميزة استحق من خلالها الفوز بالبطولة.