رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمشاركة القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس فايز نادي، راعي بأبروشية الكنيسة الأسقفية، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قدم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، خالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، متمنيًا لقداسته دوام الصحة والقوة، وأن يعيد الله هذا العيد المبارك على قداسته وعلى الكنيسة ومصرنا الغالية بمزيد من السلام والمحبة، وأن تبقى مصر وكنائسها علامة مضيئة للمحبة والوحدة والتآخي.

وأضاف رئيس الأساقفة: وفي هذا العيد المبارك، نستقبل العام الجديد ٢٠٢٦ برجاء متجدد ونحن نرفع قلوبنا بالصلاة من أجل وطننا العزيز مصر. ونصلّي من أجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل من هم في منصب، أن يمنحهم الله حكمة في القيادة، وبصيرة في اتخاذ القرار، وأن تكون كل خطواتهم من أجل خير الشعب، وسلام الوطن، وازدهاره.