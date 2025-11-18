سالم الدوسري يقترب من رقم 100مع الأخضر ويؤكد: طموحي مستمر بعد جائزة أفضل لاعب في آسيا

أكد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، أن طموحه مستمر رغم تتويجه مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثانية في مسيرته، مشيرًا إلى أن تمثيله للأخضر هو شرف لا يضاهى بالنسبة له.

وقال الدوسري، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "أكس": "سعيد بما حققته مع الأخضر، وشرف كبير وصولي لرقم 100 مباراة مع المنتخب السعودي".

تمثيل المنتخب شرف كبير

وأضاف: "تمثيل المنتخب شرف كبير ولن أتردد يومًا في خدمة وطني، وأن أكون الوحيد من جيلي الذي يصل إلى 100 مباراة مع المنتخب يعني لي الكثير جدًا".

لحظات لا تُنسى مع الصقور

وتابع قائد الهلال: "لقد عشت لحظات لا تُنسى مع الصقور، وهدفي أمام الأرجنتين في كأس العالم قريب جدًا على قلبي، وأطمح دائمًا للمزيد وخوض المزيد من المباريات مع المنتخب".

وعن جائزة أفضل لاعب في آسيا، قال الدوسري: "ليست إلا مجرد جائزة ودفعة معنوية في مسيرتي، لكنها تحفزني على الاستمرار والبذل أكثر لتحقيق الأفضل دائمًا".

المنتخب السعودي يواجه نظيره الجزائري

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة، ضمن تحضيرات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تكون مباراة اليوم أمام الجزائر هي المباراة رقم 100 لسالم الدوسري مع المنتخب السعودي، بعد أن خاض حتى الآن 99 مباراة دولية، ما يمثل محطة بارزة في مسيرته الرياضية مع الصقور.