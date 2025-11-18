قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
رياضة

سالم الدوسري يقترب من رقم 100مع الأخضر ويؤكد: طموحي مستمر بعد جائزة أفضل لاعب في آسيا

سالم الدوسري
سالم الدوسري
إسلام مقلد

أكد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، أن طموحه مستمر رغم تتويجه مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثانية في مسيرته، مشيرًا إلى أن تمثيله للأخضر هو شرف لا يضاهى بالنسبة له.

وقال الدوسري، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "أكس": "سعيد بما حققته مع الأخضر، وشرف كبير وصولي لرقم 100 مباراة مع المنتخب السعودي". 

تمثيل المنتخب شرف كبير

وأضاف: "تمثيل المنتخب شرف كبير ولن أتردد يومًا في خدمة وطني، وأن أكون الوحيد من جيلي الذي يصل إلى 100 مباراة مع المنتخب يعني لي الكثير جدًا".

لحظات لا تُنسى مع الصقور

وتابع قائد الهلال: "لقد عشت لحظات لا تُنسى مع الصقور، وهدفي أمام الأرجنتين في كأس العالم قريب جدًا على قلبي، وأطمح دائمًا للمزيد وخوض المزيد من المباريات مع المنتخب".

وعن جائزة أفضل لاعب في آسيا، قال الدوسري: "ليست إلا مجرد جائزة ودفعة معنوية في مسيرتي، لكنها تحفزني على الاستمرار والبذل أكثر لتحقيق الأفضل دائمًا".

المنتخب السعودي يواجه نظيره الجزائري

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة، ضمن تحضيرات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تكون مباراة اليوم أمام الجزائر هي المباراة رقم 100 لسالم الدوسري مع المنتخب السعودي، بعد أن خاض حتى الآن 99 مباراة دولية، ما يمثل محطة بارزة في مسيرته الرياضية مع الصقور.

سالم الدوسري المنتخب السعودي أفضل لاعب في آسيا الهلال الدوسري

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

