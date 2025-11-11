بالهزيمة أمام مالي .. منتخب السعودية يودع كأس العالم للناشئين

ودع منتخب السعودية بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر، بعد الهزيمة أمام مالي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

سدد ريموند بومبا كرة رائعة من عرضية تراوري محمد من القائم البعيد ليمنح مالي التقدم في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 67 حسم إبراهيم دياكيتي النتيجة لصالح مالي بعد أن راوغ حارس الأخضر السعودي وسدد الكرة في المرمى الخالي.

وكان المنتخب السعودي يأمل في الصعود إلى دور الـ32 كأحد أفضل المنتخبات الثمانية التي حلت في المركز الثالث في حالة التعادل أو الخسارة بفارق هدف، لكنه استقبل هدفين، ليتساوى مع المنتخب المكسيكي الذي صعد بفضل اللعب النظيف.

ترتيب مجموعة السعودية:

1- النمسا - 9 نقاط

2- مالي - 6 نقاط

3- السعودية - 3 نقاط

4- نيوزيلندا - 0 نقاط

