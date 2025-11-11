ياريت تقرا اللوائح ..خبير تحكيمي يسخر من شكوي الزمالك ضد زيزو

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي شكوي الزمالك ضد زيزو بسبب رفضه مصافحة نائب الزمالك هشام نصر

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي قيس بوك ؛" غريب أمر مسئولين نادى الزمالك القانونيين

حضرتك بتقدم شكوى ضد لاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو لعدم مصافحة عضو بمجلس إدارة ناديكم علما بأن نفس الفعل حدث من لاعبكم خوان الفينا

والمهم ياريت تقرأ اللوائح تانى وتشير إلى المخالفة والعقوبة من اللوائح إذا كنت بتقرأ وفى النهاية سيتم رفض الشكوى ".

أرسلت اليوم الثلاثاء إدارة نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي.



يأتي ذلك بسبب التصرف الذي صدر من اللاعب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المحلي، وعدم مصافحته للمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السوبر.



واستندت إدارة نادي الزمالك في شكواها ضد زيزو على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وتنص المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يستند إليها نادي الزمالك في شكواه ضد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسوؤلين أو عناصر اللعبة.

وطالبت إدارة نادي الزمالك في شكواها ضد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب طبقًا للائحة.