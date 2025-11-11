قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: يوجد مستهدِفون لمصر مروجون لأكاذيب بشأن انتخابات مجلس النواب
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القـ.ـتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
رياضة

الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر

زيزو وهشام نصر
زيزو وهشام نصر
يسري غازي

أرسلت اليوم الثلاثاء إدارة نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي.


يأتي ذلك بسبب التصرف الذي صدر من اللاعب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المحلي، وعدم مصافحته للمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السوبر.


واستندت إدارة نادي الزمالك في شكواها ضد زيزو على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وتنص المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يستند إليها نادي الزمالك في شكواه ضد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسوؤلين أو عناصر اللعبة.

وطالبت إدارة نادي الزمالك في شكواها ضد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب طبقًا للائحة.
 



تقارير حكام الزمالك والأهلي فى السوبر

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل تقرير حكام ومراقبي بطولة كأس السوبر المصري الذي توج بلقبه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

قال المصدر إن تقرير حكام ومراقبي مباراة نهائي كأس السوبر المصري خلا من وجود أي إشارة إلي أزمة المنصة الشهيرة وتجاهل أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي مصافحته لنائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر خلال مراسم تسليم الميداليات.

أضاف: تقرير مراقبي المباراة تضمن مخالفات ضد نادي الزمالك، بعد هتاف جماهيره ضد الحكم الدولي محمد معروف في مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

لفت إلي أن تقارير حكام نهائي كأس السوبر المصري تضمن الإشارة إلى وجود هتافات من جانب جماهير نادي الزمالك ضد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، بشكل مسيء للغاية، لا تليق بالكرة المصرية.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف خسارة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بهدفين نظيفين وتوج المارد الأحمر باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري.

وأحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشرة والخامسة علي التوالي في تاريخه.
 

الزمالك زيزو اتحاد الكرة الأهلي كأس السوبر المصري

