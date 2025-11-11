قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

فلاشة وكيو آر كود أمام النيابة.. قرارات بشأن اتهام زيزو جماهير الزمالك بسبه

زيزو مع محاميه أشرف عبد العزيز
زيزو مع محاميه أشرف عبد العزيز
ندى سويفى

طلبت جهات التحقيق تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات حول اتهام جماهير نادي الزمالك بسب لاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو في أحد المباريات منذ عدة أشهر. 

وقال المستشار أشرف عبد العزيز محامى اللاعب احمد سيد زيزو أن نيابة شمال الجيزة أرسلت لينكات صفحات وفيديوهات تتضمن سب وقذف لموكله لمباحث تكنولوجيا المعلومات لتحديد هوية  أصحاب تلك الصفحات.

مشيرا إلى أن البداية كانت عندما تقدم بشكوى إلى النائب العام ضد كابوهات قادوا هتافات الجماهير قيد برقم 61516 لسنة 2025 عرائض النائب العام، وتم إرسالها إلى نيابة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا، وتم إرسالها إلى نيابة شمال الجيزة لاتخاذ اللازم قانونا، وتم إرسالها إلى نيابة العجوزة، وقيدت برقم 6054 لسنة 2025 إدارى العجوزة وذلك في مبارة قديمة ليست المبارة الماضية بين فريقي الأهلي والزمالك. 

و قدم عبد العزيز خلال الاستماع لأقواله في النيابة وكيلا عن "زيزو" "كيو أر كود" و"فلاشة" تثبت الوقائع، وتم سؤال محامى نادى الزمالك وقرر أنهم ليس لهم علاقة.

وصدر قرار من نيابة العجوزة بطلب تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات حول الواقعة وظروفها وملابساتها لتحديد الجماهير الذين رصدتهم المقاطع المقدمة من الشاكى وبياناتهم ومستخدمي تلك الحسابات، وتم تسليم قرار النيابة وصوره من المحضر وكيور آر كود بجميع مقاطع الفيديو ولينكات الصفحات إلى الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات برقم 2 أحوال الإدارة للفحص طبقا لقرار النيابة العامة.

زيزو جماهير الزمالك أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي

