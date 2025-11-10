اتحاد الكرة يبرئ زيزو في أزمة مصافحة نائب رئيس الزمالك| تفاصيل

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يتم معاقبته على خلفية رفضه مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وفقا للوائح المعمول بها فى بطولة كاس السوبر المصري.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين مساء أمس الأحد في الإمارات.



أحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

وقال المصدر إن تصرف زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجاهله مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك شخصي ولا يدخل فى إطار المخالفات الرياضية.

وأضاف: اللائحة المعمول بها فى بطولة كأس السوبر المصري لا تنص على أي مخالفة ضد زيزو بعد تجاهل مصافحته لـ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك.

وشدد المصدر علي أن لائحة إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تعاقب فقط التصرفات التي ينتج عنها أزمة أو اعتداء جسدي أو لفظي قبل وأثناء وبعد المباراة مشيرا إلي أن زيزو لم يصدر منه أي حالة من هذه الحالات الثلاثة.



أول اختبار لـ مدرب الأهلي في سوبر الزمالك

تعتبر بطولة كأس السوبر المصري أول لقب يتوج به الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ التعاقد معه مؤخرا.

ونجح الدانماركي ييس توروب علي نهج ثنائي مدربي الأهلي السابقين فايلر وكولر في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول اختبار يجتازه المدربين الأجانب في القلعة الحمراء.

البداية كانت من السويسري رينيه فايلر الذي حصد لقب بطولة كأس السوبر المصري عام 2019 مع المارد الأحمر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك ليكون التتويج الأول للمدرب السويسري.

فيما توج السويسري مارسيل كولر أيضا بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول الألقاب مع الأهلي في عام 2022 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك أيضا في بداية مسيرته قبل أن يتوج به من جديد عام 2024 أمام الفارس الأبيض.

الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سار على خطى الثنائي بالتتويج بالسوبر في حصد أول الألقاب.

وحصد الأهلي لقبه السادس عشر في تاريخه بعد فوزه على حساب الزمالك ليحتفظ المارد الأحمر باللقب خمس سنوات متتالية.

وحصل أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على جائزة رجل المباراة في نهائي كأس السوبر المصري أمام فريق الزمالك، لادائه المتميز طوال المباراة ومساهمته في تسجيل هدف المارد الأحمر الأول عقب تمريرة أرسلها إلى المغربي أشرف بن شرقي.