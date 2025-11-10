كريم رمزي : زيزو أظهر شخصية عظيمة في التعامل مع هجوم جماهير الزمالك

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بشخصية أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بالأمس في نهائي بطولة كأس السوبر المصري

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أحمد سيد زيزو اظهر شخصية " عظيمة" في التعامل مع هجوم جماهير الزمالك بالأمس في نهائي السوبر المصري.

وأضاف: جماهير الزمالك كانت طوال المباراة تهتف ضد أحمد سيد زيزو ولكن اللاعب أظهر احتراما كبيرا لنادي الزمالك، ولم يتطاول بأي لفظ تجاه الجماهير.

وتابع: زيزو احترم زملاءه السابقين في نادي الزمالك خلال مباراة الأمس، ولم يلعب بعنف أو غل معهم، ولم يتطاول على أي من لاعبي نادي الزمالك وهذا يدل على شخصية زيزو، كما أنه لم يتأثر بأي هتاف ضده.

وأردف: لقطة زيزو وعدم مصافحة هشام نصر خلال مراسم التتويج، وما علمته أن زيزو كان يقصد ذلك بسبب أزمته مع أعضاء مجلس الزمالك وكنت أتمنى أن يصافحه بشكل طبيعي.