مرتجي يكشف سبب دعمه زيزو بعد تجاهله مصافحة هشام نصر

شارك الإعلامي خالد الغندور، تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، بشأن تجاهل لاعب الأحمر أحمد مصطفى زيزو مصافحة هشام نصر.

وكتب الغندور نقلا عن خالد مرتجي، عبر فيسبوك: “نشرت صورة زيزو لمساندته بعد ما قام به مسؤولي الزمالك وجماهيره، زيزو لا يستحق ما فعله جمهور الزمالك معه خلال المباراة”.

وشارك خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، متابعيه، صورا مع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ومحمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، وذلك من على منصة التتويج بالسوبر المصري، الذي حصده الأهلي بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.