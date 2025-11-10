الشباب والرياضة تُشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

شكلت وزارة الشباب والرياضة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، من تنظيم الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، إلى جانب 14 غرفة عمليات فرعية بجميع محافظات المرحلة الأولى برئاسة مديرى المديريات، لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل مراكز الشباب التي تُستخدم كمقار انتخابية.

وتشهد غرفة العمليات مشاركة فعالة من الشباب، حيث تم الدفع بفرق من أعضاء برلمان الطلائع، وبرلمان الشباب، ونموذج محاكاة الشيوخ، واتحاد "بشبابها"، ومبادرة "شباب يدير شباب"، إلى جانب ممثلي القوى الشبابية، للمساهمة في تنظيم دخول الناخبين، ومساعدة كبار السن، واستخراج أرقام اللجان الانتخابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تشكيل غرفة العمليات يأتي في ضوء حرص الدولة على ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة، مشيرًا إلى أن المشاركة السياسية الإيجابية تمثل حجر الزاوية في بناء دولة ديمقراطية قوية، وأن الوعي المجتمعي الذي يظهر من خلال الإقبال على المشاركة الانتخابية يُجسد روح الجمهورية الجديدة.

ويشارك في غرفة العمليات المركزية اللواء إسماعيل الفار، مساعد أول الوزير، والدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، والأستاذة إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والأستاذة راندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

وتضم محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.